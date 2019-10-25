2019-10-25T20:07:33+03:00
Происшествия

В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова

Следователи проверяют, есть ли между двумя преступленями связь
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в 2015 годуЭкс-депутат Госдумы Денис Вороненков в 2015 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В результате перестрелки в Харькове погиб один из свидетелей делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова - Владимир Борох. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В ведомстве сообщили, что обратились к правоохранительным органам Харькова для проверки связи между перестрелкой и убийством российского экс-депутата.

«Учитывая неоднозначность произошедшего в Харькове, мы будем обращаться к харьковским правоохранителям, которые расследуют события, для того, чтобы проверить наличие связей между сегодняшними событиями и расследованием убийства Вороненкова», - передает агентство УНН слова представителя ведомства.

Напомним, Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Осенью того же года Генпрокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства стал бизнесмен Владимир Тюрин, бывший гражданский супруг певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Марии Максаковой.

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Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В апреле Мария Максакова дала "КП" интервью, где подчеркнула, что отношения с бывшей женой экс-депутата будет выяснять в суде. Юлия Вороненкова - законный владелец всех квартир, домов и счетов Дениса Вороненкова - он не успел переписать часть имущества на себя, новую жену и младшего сына. Теперь Максаковой предстоит битва за наследство, которое оценивается в миллиард рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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