В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-25T20:07:33+03:00

Следователи проверяют, есть ли между двумя преступленями связь

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В результате перестрелки в Харькове погиб один из свидетелей делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова - Владимир Борох. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В ведомстве сообщили, что обратились к правоохранительным органам Харькова для проверки связи между перестрелкой и убийством российского экс-депутата.

«Учитывая неоднозначность произошедшего в Харькове, мы будем обращаться к харьковским правоохранителям, которые расследуют события, для того, чтобы проверить наличие связей между сегодняшними событиями и расследованием убийства Вороненкова», - передает агентство УНН слова представителя ведомства.

Напомним, Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Осенью того же года Генпрокуратура Украины заявила, что заказчиком убийства стал бизнесмен Владимир Тюрин, бывший гражданский супруг певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Марии Максаковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU