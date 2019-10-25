2019-10-25T21:04:11+03:00
Дом. Семья

Владелец заставил кота худеть, но питомец нашел оригинальный выход

Даже тренажеры не могут заставить этого котейку двигаться [видео]
Елена АКИМОВА
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Похудеть этому котейке явно будет нелегкоПохудеть этому котейке явно будет нелегко
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Кот, которому предстоит сбросить несколько килограммов, стал звездой соцсетей. Питомец, который достиг в объемах очень внушительных форм, пытается похудеть. Естественно, делает это не добровольно, а «благодаря» хозяину, который решил взяться за своего пушистого домочадца.

Но не все так просто, даже здесь кот проявил смекалку. Ветеринар, который помогает с тренировками, отметил, что придраться не к чему: подопечный выполняет задание на беговой дорожке.

Синдерблок, именно так зовут кота, находится в специальном аквариуме с подводной беговой дорожкой. По идее, такая нагрузка должна помочь котейке стать стройным и подтянутым, но у кота явно иные планы.

Он не планирует расставаться с килограммами и поэтому занял на тренировке только одну лапу, примостившись на неподвижной части тренажера, сообщает Пятый канал.

«Я тоже ненавижу тренировки…», - соглашаются пользователи.

«Рад, что вы пытаетесь помочь этой кошке похудеть, как ее владельцы могли позволить ей стать такой толстой? Позор им!» — пишут комментаторы.

Толстая кошка на беговой дорожке стала звездой интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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