Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии
В четверг, 25 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на открытие футбольного матча в норвежском городе Киркенес, где на поле вышли команды Мурманской области и Финнмарка.
Футболисты не оставили без внимания визит главы российского МИД и предложили ему возможность первого удара по мячу, который будет использоваться в игре. На радость всех участников матча министр продемонстрировал свое владение мячом.
Отметим, ранее Лавров заявлял, что любит в свободное время играть в футбол. Также, как писал ранее сайт kp.ru, глава российского МИД болеет за «Спартак».
Однако в Норвегию министр прибыл не только для участия в футбольном матче. Он провел переговоры с главой норвежского МИД Эриксен Серейде и пригласил свою коллегу в Россию. По словам Лаврова российско-норвежская граница является самой мирной в Европе.
Лавров продемонстрировал свой удар на открытии футбольного матча в Норвегии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил открытие футбольного матча между командами Мурманской области и Финнмарка в норвежском городе Киркенес в пятницу (с) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU