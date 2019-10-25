СЕГОДНЯ 21:25 2019-10-25T21:25:15+03:00

Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии Фото: Кадр видео

Футболисты предоставили главе российского МИД возможность первому ударить по мячу, который будет использоваться в игре [видео]

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В четверг, 25 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на открытие футбольного матча в норвежском городе Киркенес, где на поле вышли команды Мурманской области и Финнмарка.

Футболисты не оставили без внимания визит главы российского МИД и предложили ему возможность первого удара по мячу, который будет использоваться в игре. На радость всех участников матча министр продемонстрировал свое владение мячом.

Отметим, ранее Лавров заявлял, что любит в свободное время играть в футбол. Также, как писал ранее сайт kp.ru, глава российского МИД болеет за «Спартак».

Однако в Норвегию министр прибыл не только для участия в футбольном матче. Он провел переговоры с главой норвежского МИД Эриксен Серейде и пригласил свою коллегу в Россию. По словам Лаврова российско-норвежская граница является самой мирной в Европе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740182" frameborder="0"></iframe> Лавров продемонстрировал свой удар на открытии футбольного матча в Норвегии.Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил открытие футбольного матча между командами Мурманской области и Финнмарка в норвежском городе Киркенес в пятницу (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU