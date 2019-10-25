2019-10-25T21:29:50+03:00
Политика

Эксперт объяснил почему Германия хочет ликвидировать военные базы НАТО

Переброска американских войск из ФРГ в Пользу ставит под угрозу безопасность РФ
Елена АКИМОВА
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Политолог объяснил почему Германия хочет избавиться от обязательств по размещению американских военныхПолитолог объяснил почему Германия хочет избавиться от обязательств по размещению американских военныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов объяснил почему в Германии обеспокоены переброской американских военных в Польшу. Это указывает на то, что Вашингтон решил разместиться ближе к границам РФ.

Эксперт уверен, что недовольство Германии вполне логично, так как население традиционно выступает против натовских баз в данной стране. И пока жители данной страны называют это угрозой собственному суверенитету, поляки радуются предоставленной возможности разместить военные соединения.

- Все договоренности давно забыты. Говорилось о нерасширении НАТО на восток, кто теперь вообще помнит об этих байках? Если не отвечать агрессивно на эти расширения — симметрично или ассиметрично — то блок так и продолжит расширяться дальше, - отвечает Корнилов на вопрос ФАН.

Ранее сайт kp.ru сообщал что депутаты Левой партии бундестага обратились к властям страны с предложением запретить войскам НАТО дислоцироваться на территории страны. Основная причина – они создают условия для наращивания напряженности в отношениях с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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