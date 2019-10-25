Жертвами массовых протестов в Эфиопии стали 67 человек

СЕГОДНЯ 23:30 2019-10-25T23:41:20+03:00

Народные волнения в Эфиопии вспыхнули после того, как политический активист объявил об угрозе своей безопасности Фото: REUTERS

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В результате стычек протестующих с силовиками в Эфиопии погибли не менее 67 человек – 62 демонстранта и пять полицейских, сообщает агентство Reuters со ссылкой на комиссара полиции провинции Оромия.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что 13 человек скончались от огнестрельных ранений, остальные – от травм, нанесенных камнями и палками.

Массовые народные волнения в стране вспыхнули после того, как эфиопский политический активист, организатор молодежного протестного движения и медиаменеджер Джавар Мухаммед, который борется за права самого многочисленного в Эфиопии народа оромо, объявил об угрозе своей безопасности. По его словам, власти сняли госохрану его дома в Аддис-Абебе, что «создало угрозу проникновения злоумышленников», и он больше не может находиться в столице, потому что его жизнь в опасности.

Из-за протестных акций и митингов эфиопские власти ввели в провинцию Оромия армейские подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU