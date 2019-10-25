В ООН назвали убийство Хашукджи тщательно спланированной операцией

25 Окт. 23:59 2019-10-26T00:17:53+03:00

Журналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 года Фото: REUTERS

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Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле прошлой осенью было тщательно спланированной операцией властей Саудовской Аравии, убеждена спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

«Я знаю, что была спецоперация, которая была тщательно организована и подготовлена», - заявила она на брифинге в пятницу.

Агнес Калламар подчеркнула, что у нее «нет сомнений в том, что убийство было частью плана», и она «знает наверняка», что в организацию этой спецоперации были вовлечены «много официальных лиц в Эр-Рияде».

«Я также знаю, что в события после убийства были также вовлечены власти в Эр-Рияде, включая тот факт, что было около 17 саудовских представителей, которые прибыли после убийства, предположительно, чтобы исследовать и прибраться на месте преступления», - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, проживавший в США обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября прошлого года, когда вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили.

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ИСТОЧНИК KP.RU