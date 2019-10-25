2019-10-26T00:17:53+03:00
Политика

В ООН назвали убийство Хашукджи тщательно спланированной операцией

Об этом заявила спецдокладчик Организации по вопросам внесудебных расправ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Журналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 годаЖурналист Джамаль Хашукджи был убит на территории саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября 2018 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи на территории консульства Эр-Рияда в Стамбуле прошлой осенью было тщательно спланированной операцией властей Саудовской Аравии, убеждена спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

«Я знаю, что была спецоперация, которая была тщательно организована и подготовлена», - заявила она на брифинге в пятницу.

Агнес Калламар подчеркнула, что у нее «нет сомнений в том, что убийство было частью плана», и она «знает наверняка», что в организацию этой спецоперации были вовлечены «много официальных лиц в Эр-Рияде».

«Я также знаю, что в события после убийства были также вовлечены власти в Эр-Рияде, включая тот факт, что было около 17 саудовских представителей, которые прибыли после убийства, предположительно, чтобы исследовать и прибраться на месте преступления», - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, проживавший в США обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября прошлого года, когда вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже стало известно, что его убили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приказ отдал сын короля: ЦРУ раскрыло детали убийства саудовского журналиста

Аббас ДЖУМА

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что наследник саудовского престола Мухаммед бин Салман, возможно, соврал о своей непричастности к скандальному убийству ее обозревателя Джамаля Хашукджи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия, США, Китай и Пакистан продолжат консультации по урегулированию в Афганистане
Евгения Медведева упала во время проката короткой программы на "Скейт Канада"
Жертвами массовых протестов в Эфиопии стали 67 человек
Путевки на курорты Турции продают за полцены
Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировали
В Минобороны Украины заявили, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»
В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»
Эксперт объяснил, почему Германия хочет ликвидировать военные базы НАТО
Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии
Отец Марии Бутиной будет дожидаться дочь в России
Владелец заставил кота худеть, но питомец нашел оригинальный выход
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС
«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама
«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
В ФАС прокомментировали подорожание гречки