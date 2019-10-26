2019-10-26T00:10:32+03:00
Спорт

Евгения Медведева упала во время проката короткой программы на "Скейт Канада"

Двукратная чемпионка мира неудачно исполнила первый прокат на этапе Гран-При
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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У Евгении Медведевой не получилось хорошо выступить в короткой программе.У Евгении Медведевой не получилось хорошо выступить в короткой программе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском городе Келоуна на втором этапе серии Гран-При нового сезона представила свое первое выступление российская фигуристка Евгения Медведева. Она стартовала под девятым номером в Канаде и ей, к большому сожалению, не удалось чисто представить свою программу нового сезона на первом официальном турнире.

Во время своего проката в короткой программе Женя сорвала один из прыжков. И после выступления на фигуристке просто не было лица. Судьи заметии все ошибки у спортсменки и ей присудили за короткую программу 62,89 балла.

Другая наша фигуристка, юная Александра Трусова, получила 74,44 балла. Третья российская спортсменка на "Скейт Канада" Серафима Саханович чуть-чуть уступила Медведевой - ее сумма составила 62,63 балла. Выступление в короткой программе на льду "Скейт Канада" продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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