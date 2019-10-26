Россия, США, Китай и Пакистан продолжат консультации по урегулированию в Афганистане

СЕГОДНЯ 00:34 2019-10-26T00:55:05+03:00

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В Москве прошла встреча представителей России, США, Китая и Пакистана, на которой обсуждалось мирное урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны договорились продолжать консультации, сообщил по итогам переговоров замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.

«Я думаю, что совместное заявление завершается этим намерением и этим желанием, чтобы следующий раунд состоялся, и, как обычно, мы совместно договариваемся о месте и сроках по дипломатическим каналам», - сказал он.

Замглавы пакистанского МИД отметил, что «встречи будут продолжаться по мере необходимости», а в ходе нынешних консультаций в Москве все их участники выразили единое мнение: прерванные ранее переговоры США с представителями «Талибана»* необходимо возобновить, передает РИА Новости.

Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай в интервью «КП» рассказал, что приветствует возможное вхождение движения «Талибан»* в правительство и парламент этой страны.

* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU