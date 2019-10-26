2019-10-26T00:55:05+03:00
Политика

Россия, США, Китай и Пакистан продолжат консультации по урегулированию в Афганистане

Представители четырех стран провели встречу в Москве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве прошла встреча представителей России, США, Китая и Пакистана, на которой обсуждалось мирное урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны договорились продолжать консультации, сообщил по итогам переговоров замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.

«Я думаю, что совместное заявление завершается этим намерением и этим желанием, чтобы следующий раунд состоялся, и, как обычно, мы совместно договариваемся о месте и сроках по дипломатическим каналам», - сказал он.

Замглавы пакистанского МИД отметил, что «встречи будут продолжаться по мере необходимости», а в ходе нынешних консультаций в Москве все их участники выразили единое мнение: прерванные ранее переговоры США с представителями «Талибана»* необходимо возобновить, передает РИА Новости.

Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай в интервью «КП» рассказал, что приветствует возможное вхождение движения «Талибан»* в правительство и парламент этой страны.

* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На митинг в центре столицы Чили вышли более 820 тысяч человек
Евгения Медведева упала во время проката короткой программы на "Скейт Канада"
В ООН назвали убийство Хашукджи тщательно спланированной операцией
Жертвами массовых протестов в Эфиопии стали 67 человек
Путевки на курорты Турции продают за полцены
Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировали
В Минобороны Украины заявили, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»
В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»
Эксперт объяснил, почему Германия хочет ликвидировать военные базы НАТО
Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии
Отец Марии Бутиной будет дожидаться дочь в России
Владелец заставил кота худеть, но питомец нашел оригинальный выход
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС
«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама
«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
В ФАС прокомментировали подорожание гречки