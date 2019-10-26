2019-10-26T01:52:35+03:00
Политика

США приостановили авиарейсы на Кубу

Самолеты американских авиакомпаний продолжат полеты только в Гавану
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет American Airlines вылетает из международного аэропорта Хосе Марти в ГаванеСамолет American Airlines вылетает из международного аэропорта Хосе Марти в ГаванеФото: REUTERS
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Госдепартамент США объявил о приостановке авиарейсов во все кубинские аэропорты, кроме воздушной гавани столицы Острова Свободы Гаваны. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 25 октября, заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«По запросу госсекретаря США министерство транспорта приостановило до последующего уведомления авиасообщение между международными аэропортами США и Кубы, кроме международного аэропорта Хосе Марти Гаваны», - отмечается в сообщении пресс-службы госдепа.

Целью такого шага называется стремление «предотвратить получение прибыли от поездок граждан США кубинским режимом».

В заявлении госдепартамента также говорится, что американским авиакомпаниям «дается 45 дней, чтобы отменить все запланированные рейсы, кроме аэропорта Гаваны», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый за 55 лет пассажирский самолет из США приземлился на Кубе в конце августа 2016 года, однако с тех пор отношения двух стран снова испортились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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