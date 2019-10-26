2019-10-26T02:51:08+03:00
Политика

Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста Москве отправить гумпомощь в Донбасс

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой очередной партии гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вместо того, чтобы возмущаться тем, что Россия помогает жителям опальных Донецкой и Луганской народных республик, украинским следовало бы самим хотя бы раз отправить в Донбасс гуманитарную помощь, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она на своей странице в Facebook прокомментировала новость о том, что МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой очередной партии гуманитарной помощи населению ДНР и ЛНР.

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», - написала Мария Захарова.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. С тех пор Россия регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные конвои: колонны грузовиков доставляют в регион продукты и предметы первой необходимости, в частности – стройматериалы для ремонта подвергшихся обстрелам жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвами беспорядков в Ираке стали 49 человек
Освобожденная из американской тюрьмы Бутина вылетела в Москву
США приостановили авиарейсы на Кубу
На митинг в центре столицы Чили вышли более 820 тысяч человек
Россия, США, Китай и Пакистан продолжат консультации по урегулированию в Афганистане
Евгения Медведева упала во время проката короткой программы на "Скейт Канада"
В ООН назвали убийство Хашукджи тщательно спланированной операцией
Жертвами массовых протестов в Эфиопии стали 67 человек
Путевки на курорты Турции продают за полцены
Беспорядки в Чили: погибли по меньшей мере 19 человек, здание Конгресса эвакуировали
В Минобороны Украины заявили, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»
В России могут исчезнуть категории «плацкарт» и «купе»
Эксперт объяснил, почему Германия хочет ликвидировать военные базы НАТО
Лавров продемонстрировал свое владение мячом на открытии футбольного матча в Норвегии
Отец Марии Бутиной будет дожидаться дочь в России
Владелец заставил кота худеть, но питомец нашел оригинальный выход
Медведев обвинил США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС
«Нафтогаз» заявил об аресте акций дочки «Газпрома» судом Амстердама
«Сдать Украину с потрохами»: Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом
В Харькове застрелен один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Премьер-министр Казахстана выступил с предложением об отмене роуминга в странах ЕАЭС
Главы Генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
В ФАС прокомментировали подорожание гречки