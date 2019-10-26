Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста Москве отправить гумпомощь в Донбасс

СЕГОДНЯ 02:39 2019-10-26T02:51:08+03:00

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Вместо того, чтобы возмущаться тем, что Россия помогает жителям опальных Донецкой и Луганской народных республик, украинским следовало бы самим хотя бы раз отправить в Донбасс гуманитарную помощь, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она на своей странице в Facebook прокомментировала новость о том, что МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой очередной партии гуманитарной помощи населению ДНР и ЛНР.

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», - написала Мария Захарова.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине. С тех пор Россия регулярно отправляет в Донбасс гуманитарные конвои: колонны грузовиков доставляют в регион продукты и предметы первой необходимости, в частности – стройматериалы для ремонта подвергшихся обстрелам жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU