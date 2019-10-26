2019-10-26T04:29:06+03:00
В мире

На акцию протеста в столице Чили вышли около миллиона человек

Мэр Сантьяго назвала пятницу «историческим днем» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Акция протеста в центре Сантьяго собрала около миллиона участниковАкция протеста в центре Сантьяго собрала около миллиона участниковФото: REUTERS
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В центре чилийской столицы продолжается масштабная акция протеста, на которую к этому часу вышли уже около миллиона человек. Ранее сообщалось 820 тысячах участников митинга.

«Чили сегодня переживает исторический день. В столичном регионе проходит мирная манифестация с участием около одного миллиона человек», - написала мэр Сантьяго Карла Рубилар Бараона на своей странице в Twitter.

Между тем, хоть городская полиция и подчеркивает мирный характер акции, без происшествий не обошлось: группа радикально настроенных демонстрантов на площади Бакедано подожгла мусор у входа на станцию метро, передает агентство Reuters.

Группа манифестантов на площади Бакедано подожгла мусор у входа на станцию метро Фото: REUTERS

Группа манифестантов на площади Бакедано подожгла мусор у входа на станцию метроФото: REUTERS

Кроме того, в другой части города несколько часов назад стражам порядка пришлось применить водометы для разгона толпы протестующих.

Для разгона протестующих в Сантьяго полиция применила водометы Фото: REUTERS

Для разгона протестующих в Сантьяго полиция применила водометыФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты в столице Чили продолжаются с прошлой недели, в стычках демонстрантов с правоохранителями погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе три иностранца.

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В Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей). Но такой, на первый взгляд, пустяк привел к масштабным акциям протеста. Демонстранты разгромили 78 станций метрополитена из 108 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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