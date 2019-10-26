Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной по ряду наименований, сообщает пресс-служба Белого дома.
Как пояснил американский лидер, в декабре 2017 года он приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров из Незалежной, потому что не был уверен в том, что украинские власти защищают права интеллектуальной собственности, а теперь Киев «добился прогресса» в этом вопросе.
«Я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли в отношении некоторых украинских товаров», - говорится в президентском указе Трампа.
Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары имеются в виду, не уточняется, передает ТАСС.
К слову, как писал сайт kp.ru, ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, почему США решили заморозить военную помощь Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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