2019-10-26T05:27:07+03:00
Общество

Минюст США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против Бутиной

По словам адвоката россиянки, расследование будет вести отдел профессиональной ответственности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 года и провела в американской тюрьме 18 месяцевМария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 года и провела в американской тюрьме 18 месяцевФото: REUTERS
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Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что американский Минюст, выполняющий в Штатах также функции генпрокуратуры, выясняет обстоятельства, послужившие поводом для возбуждения против нее уголовного дела.

По словам юриста, ведомство начало проверку после того, как в июле получило от него письмо, в котором Дрисколл поведал о возможных нарушениях закона со стороны следствия.

«Правительство прислало ответ, заявив, что расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности. Я пока не знаю, что они делают или не делают, но знаю, что идет расследование», - рассказал Роберт Дрисколл ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, и она уже возвращается домой. Ожидается, что лайнер, на котором девушка летит в Москву из Майами, приземлится в аэропорту «Шереметьево» в 12:15 по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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