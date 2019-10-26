Из-за проливных дождей в Японии погибли восемь человек

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-26T06:48:10+03:00

Еще два жителя префектуры Тиба считаются пропавшими без вести

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Из-за ливней, накануне обрушившихся на японскую префектуру Тиба, погибли как минимум восемь человек, судьба еще двух местных жителей неизвестна, они считаются пропавшими без вести.

Об этом ранним утром в субботу, 28 октября, сообщил телеканал NHK. По его данным, трое японцев стали жертвами вызванных проливными дождями оползней, тела троих спасатели обнаружили в затопленных автомобилях, еще два человека были унесены течением вышедших из берегов рек и утонули.

Отмечается, что только за полдня в пятницу в префектуре Тиба выпала месячная норма осадков, семь рек вышли из берегов. Местные власти рекомендовали срочно эвакуироваться около 50 тысячам жителей затопленных районов.

Премьер Японии Синдзо Абэ провел совещание по ликвидации последствий стихийного бедствия, на котором призвал руководителей профильных ведомств и региональных органов власти «в тесном взаимодействии приложить все силы для спасения жизни людей», а также «срочно заняться восстановлением инфраструктуры и помощью пострадавшим», передает японское агентство Kyodo.

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ИСТОЧНИК KP.RU