Китаю и США удалось договориться по ряду торгово-экономических соглашений

СЕГОДНЯ 06:58 2019-10-26T07:27:35+03:00

В частности, Пекин согласился снять запрет на ввоз мяса птицы из Штатов

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Пекину и Вашингтону, наконец, удалось договориться по нескольким торгово-экономическим документам, сообщает в субботу Министерство коммерции Китая.

Уточняется, что соглашения по ряду вопросов было достигнуто в ходе прошедших 25 октября телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина, в которых принимали участие также американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр коммерции КНР Чжун Шань.

«Обе стороны выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по ряду документов уже завершены», - говорится в заявлении китайского ведомства.

В частности, стороны договорились, что Пекин снимет запрет на ввоз в Поднебесную мяса птицы из Соединенных Штатов, а также «выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 14 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Китай приступил к выполнению условий торговой сделки и начал закупать американскую сельхозпродукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU