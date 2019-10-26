Китаю и США удалось договориться по ряду торгово-экономических соглашений
Пекину и Вашингтону, наконец, удалось договориться по нескольким торгово-экономическим документам, сообщает в субботу Министерство коммерции Китая.
Уточняется, что соглашения по ряду вопросов было достигнуто в ходе прошедших 25 октября телефонных переговоров вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра финансов США Стивена Мнучина, в которых принимали участие также американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр коммерции КНР Чжун Шань.
«Обе стороны выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга и подтвердили, что технические переговоры по ряду документов уже завершены», - говорится в заявлении китайского ведомства.
В частности, стороны договорились, что Пекин снимет запрет на ввоз в Поднебесную мяса птицы из Соединенных Штатов, а также «выразили намерение учитывать ключевые обеспокоенности друг друга», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 14 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Китай приступил к выполнению условий торговой сделки и начал закупать американскую сельхозпродукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU