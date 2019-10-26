2019-10-26T08:15:53+03:00
Экономика

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки

Глава Минэкономразвития заявил, что этот показатель не должен быть ниже 3%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинМинистр экономического развития РФ Максим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центральным Банком России признаком осознания реальности. Глава ведомства поддержал позицию регулятора по агрессивному уменьшению показателя, но рекомендовал не опускать его ниже 3%.

Когда ставки снижаются до уровня инфляции или даже ниже, стоит начать активнее пользоваться мерами бюджетной политики, заявил Орешкин.

России при таргете [инфляции] в 4% уровня процентной ставки базовой ниже 3% лучше не уходить. Если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит", - рекомендовал министр.

По его словам, низкие процентные ставки усиливают дисбаланс в обществе, поскольку стоимость активов, находящихся в распоряжении состоятельной части населения, увеличивается.

"Пока тренд по кредитованию, он идет вниз. А это означает, что тех снижений процентных ставок, которые мы уже увидели, пока было недостаточно", - сказал Орешкин в эфире телеканала РБК.

Сайт kp.ru писал, что ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку до 6,5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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