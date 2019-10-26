2019-10-26T11:24:07+03:00
В мире

Microsoft заключила контракт с Пентагоном на $10 млрд

В тендере участвовал также онлайн-ритейлер Amazon
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пентагон объявил победителем тендера компанию MicrosoftПентагон объявил победителем тендера компанию MicrosoftФото: REUTERS
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Американская компания Microsoft заключила контракт с министерство обороны США. Сумма сделки составляет 10 миллиардов долларов.

Разработчики должны будут создать облачную инфраструктуру хранения данных. Обещанная услуга касается удаленных вычислений.

"Microsoft получает контракт стоимостью 10 млрд долларов на 10 лет при условии, что все работы будут выполнены", - сообщается в разделе закупок на сайте Пентагона.

В тендере участвовала также американская корпорация Amazon, однако ведомство сделало выбор в пользу их конкурентов.

В последнее время дела онлайн-ритейлера идут не так хорошо, как раньше. Сайт kp.ru писал, что отчет о прибыли компании в третьем квартале оказался хуже прогнозов, и акции серьезно подешевели. Из-за этого глава Amazon Джефф Безос за вечер потерял семь миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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