2019-10-26T11:33:08+03:00
В мире

В Португалии родился малыш "без лица"

У ребенка нет глаз, носа и части черепа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Малыш научился самостоятельно есть из бутылочкиМалыш научился самостоятельно есть из бутылочкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Португалии родился ребенок с редким врожденным дефектом лица. У младенца нет глаз, носа и части черепа, а дышит он через рот.

Малыш появился на свет несколько недель назад, 7 октября. Роды принимали акушеры больницы города Сан-Бернарду-де-Сетубал. Врачи считали, что с таким дефектом мальчик проживет максимум пару дней, но забота и любовь родителей - Марлен и Дэвида - совершили настоящее чудо.

Маленький Родриго не только выжил, но и спустя некоторое время научился самостоятельно кушать из бутылочки.

Супруги считают, что в сложившейся ситуации велика вина акушера Артура Карвальо, который вел беременность Марлен. Они уверяют, что врач не заметил патологии ни на одном УЗИ.

В отношении врача начата расследование. Издание Correio da Manha уточняет, что ранее на Карвальо уже жаловалась другая женщина. У нее родился малыш со сросшимися пальцами и без подбородка.

Сайт kp.ru писал, что в конце сентября на Украине также родились малыши с редким дефектом. Девочки имели одно тело и две головы. Состояние детей было крайне тяжелым, и через неделю после появления на свет они скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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