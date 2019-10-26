Губернатор Айсен Николаев: «Строительство онкологического центра в Якутске включили в федеральный бюджет»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-26T12:56:16+03:00

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Строительство нового онкодиспансера в Якутске будет финансироваться из федерального бюджета. Об этом на своей странице в Instagram 24 октября сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Решение было принято после того, как губернатор выступил на парламентских слушаниях с предложением обязательно включить жизненно важный для республики объект в федеральную программу.

- Строительство онкологического центра в Якутске включили в федеральный бюджет! - рассказал глава республики в Instagram. - На слушаниях по проекту федерального бюджета РФ Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации, поддержала нас в вопросе финансирования строительства. А сегодня с утра Валентина Ивановна позвонила мне и поздравила с включением онкоцентра в проект Федерального бюджета! Общая сумма на строительство онкоцентра из федерального бюджета составит 5,9 млрд руб. на 2020-2023 годы.

Новый онкоцентр в Якутске уже начали строить за счет республиканского бюджета: в здании разместятся стационар на 180 мест и радиологическое отделение. Проблема лечения онкологии в республике стоит очень остро: каждый год якутские медики диагностируют около 2 тысяч новых случаев заболевания. На учете в 2019 году стоит почти 12 тысяч онкобольных. Новый окноцентр в Якутске не могли построить годами. Узнав о том, что строительство клиники будет финансировать федеральный бюджет, якутские онкологи поздравили главу республики:

- Команда главы провела мощную работу и добилась того, о чем мечтали многие жители республики. За последние годы при поддержке Айсена Николаева уже произошло много позитивных изменений в онкологии – реконструкция радиологического корпуса, переезд диспансера в типовое пятиэтажное здание. Это позволило внедрить современные технологии по оказанию медпомощи пациентам, - говорится в сообщении пресс-службы пресс-служба ЯРОД.