2019-10-26T13:36:45+03:00
Политика

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Обсуждались итоги саммита РФ-Африка, ситуация в Сирии и внутрироссийская повестка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее в октябре Путин уже проводил совещание с членами Совбеза. Фото: сайт КремляРанее в октябре Путин уже проводил совещание с членами Совбеза. Фото: сайт Кремля
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Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Глава государства информировал собравшихся о содержании своих многочисленных встреч с участниками саммита Россия-Африка, который состоялся в Сочи на этой неделе. Также были затронуты актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня. Состоялся обмен мнениями по реализации меморандума, подписанного лидерами России и Турции. Этот документ фактически оставил боевые действия в САР.

На сайте Кремля уточняется, что в совещании участвовали главы МВД, Минобороны, ФСБ , СВР, а также председатели верхней и нижней палат парламента, премьер-министр страны, секретарь Совбеза, руководитель администрации президента и спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце Путин уже обсуждал военную операцию Турции в Сирии с членами Совета безопасности. Тогда была особо подчеркнута необходимость устранения препятствий мирного урегулирования конфликта в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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