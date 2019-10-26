Мария Бутина: Единственное преступление, которое я совершила, — это не зарегистрировалась

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-26T15:19:23+03:00

По словам россиянки, она просто вовремя не зарегистрировалась в Штатах [видео]

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Россиянка Мария Бутина, осужденная США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, рассказала об единственном преступление, которое она совершила.

«Единственное преступление, которое я совершила - это не зарегистрировалась», - сказала девушка в эфире RT.

По словам Бутиной, столько месяцев держать человека в тюрьме за то, что он просто вовремя не подал документы, является перебором.

Напомним, в Соединённых Штатах россиянку приговорили к 18 месяцам заключения по обвинению в сговоре с целью осуществления незаконной деятельности иностранного агента. Накануне в США начали процесс депортации. Девушка вернулась на родину субботу, 26 октября.

В «Шереметьево» ее встретили толпы журналистов и отец. Они вдвоем не переставал благодарить соотечественников, российских дипломатов и адвокатов за помощь и поддержку. В ближайшие дни Бутина улетит домой - в Барнаул.

Сейчас Минюст США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против гражданки России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740287" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU