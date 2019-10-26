Эксперт назвал пять продуктов, вызывающих болезни

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-26T15:44:17+03:00

Некоторые продукты могут вызвать развитие опасных заболеваний, если их неправильно хранить и готовить Фото: Анастасия ШАРОВА

Они смогут навредить, если их неправильно хранить и готовить

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Существует целый ряд продуктов, которые могут вызвать отравление и развитие серьезных заболеваний, если их неправильно готовить и хранить. Об этом рассказала испанский диетолог Мария Мерино.

Специалист назвала пять продуктов: курица, яйца, рыба, морепродукты и зелень.

Курицу необходимо размораживать не при комнатной температуре, а в холодильники. «Так как ряд опасных бактерий, например, сальмонелла или стафилококк, легко размножаются при температуре от плюс 37 градусов», - пояснила диетолог в интервью La Vanguardia.

Яйца эксперт посоветовала не мыть, а рыбу употреблять только после того, как она провела в заморозке минимум 72 часа. Что касается зазелени и лука, то их перед приготовлением лучше замочить в воде.

Отметим, что ранее в Роскачестве рассказали о продуктах, которые не следует мыть перед употреблением. Среди них были и яйца. Эксперты объяснили, яичная скорлупа содержит тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая может исчезнуть после мытья и бактерии могут попасть в сам продукт.

ИСТОЧНИК KP.RU