Эксперт назвал пять продуктов, вызывающих болезни
Существует целый ряд продуктов, которые могут вызвать отравление и развитие серьезных заболеваний, если их неправильно готовить и хранить. Об этом рассказала испанский диетолог Мария Мерино.
Специалист назвала пять продуктов: курица, яйца, рыба, морепродукты и зелень.
Курицу необходимо размораживать не при комнатной температуре, а в холодильники. «Так как ряд опасных бактерий, например, сальмонелла или стафилококк, легко размножаются при температуре от плюс 37 градусов», - пояснила диетолог в интервью La Vanguardia.
Яйца эксперт посоветовала не мыть, а рыбу употреблять только после того, как она провела в заморозке минимум 72 часа. Что касается зазелени и лука, то их перед приготовлением лучше замочить в воде.
Отметим, что ранее в Роскачестве рассказали о продуктах, которые не следует мыть перед употреблением. Среди них были и яйца. Эксперты объяснили, яичная скорлупа содержит тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая может исчезнуть после мытья и бактерии могут попасть в сам продукт.
ИСТОЧНИК KP.RU