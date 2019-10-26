«Все было как во сне»: Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Сюткину

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-26T16:10:34+03:00

Участник шоу «Голос» Даниил Королёв рассказал, что не пожал руку музыканту Валерию Сюткину из-за того, что сильно переволновался, поскольку для него было очень неожиданно пройти во второй тур. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. «Пройти во второй тур шоу Голос на Первом канале было настолько неожиданно, что всё о чём я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шёл к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу», - так участник шоу прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку своему наставнику. По словам молодого певца, ему «очень больно», что кто-то назвал его поступок «неуважением» к Сюткину. Он отметил, что своего наставника он «бесконечное уважает» и любит его музыку. «Вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее», - написал Даниил Королёв. Напомним, в новом сезоне шоу «Голос-8» Сюткин является новичком среди наставников. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Участник шоу «Голос» Даниил Королёв рассказал, что не пожал руку музыканту Валерию Сюткину из-за того, что сильно переволновался, поскольку для него было очень неожиданно пройти во второй тур. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Пройти во второй тур шоу Голос на Первом канале было настолько неожиданно, что всё о чём я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шёл к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу», - так участник шоу прокомментировал скандал, возникший якобы из-за его отказа пожать руку своему наставнику.

По словам молодого певца, ему «очень больно», что кто-то назвал его поступок «неуважением» к Сюткину. Он отметил, что своего наставника он «бесконечное уважает» и любит его музыку.

«Вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее», - написал Даниил Королёв.

Напомним, в новом сезоне шоу «Голос-8» Сюткин является новичком среди наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU