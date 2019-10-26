2019-10-26T16:51:46+03:00
Звезды

Умер Олег Молчан, белорусский композитор «Песняров»

Олег Молчан умер на 55-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Олег Молчан. Фото: Ирина Видова/WikimediaОлег Молчан. Фото: Ирина Видова/WikimediaФото: Wikimapia.org
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В субботу, 26 октября, после продолжительной болезни на 55-м году жизни умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры». Об этом сообщил Валерий Мулявин, сын покойного солиста группы «Песняры» Владимира Мулявина.

«Молчан в последнее время находился на лечении и реабилитации в Швейцарии. Там с ним и произошло это несчастье», - цитирует Мулявина агентство Sputnik Беларусь.

Как сообщает агентство, Молчан боролся с онкологическим заболеванием.

Прощание с композитором состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата панихиды пока не известна. Возможна она будет назначена на 30 или 31 октября.

Композитор, пианист, продюсер, общественный деятель Олег Молчан родился в Минске в 1965 году. Дебют в качестве композитора у него состоялся когда ему было всего восемь лет - он сочинил и сыграл небольшую пьесу.

С 1987 году Молчан начал работать в Белорусской государственной филармонии. Он писал песни для солистов Национального академического концертного оркестра Белоруссии, хоровых коллективов и вокальных ансамблей, в том числе для «Песняров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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