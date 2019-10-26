СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-26T17:16:57+03:00

Путин и Макрон обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В ходе телефонного разговора российский президент Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном переговоры России и Турции в Сочи и подписанный российско-турецкий меморандум по урегулированию ситуации в Сирии.

«В соответствии с предварительной договоренностью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи», - сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле отметили, что французский лидер положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности.

Путин и Макрон также обсудили Конституционный комитет в Сирии. Лидеры выразили надежду, что результаты первого заседания будут конструктивными.

Напомним, результатом шестичасовых переговоров Путина с турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом стлал меморандум, который закрепляет договоренность о выходе курдских сил из Манбиджа и Таль Рифа в течение 150 часов, а также последующие совместное патрулирование сирийско-турецкой границы.

ИСТОЧНИК KP.RU