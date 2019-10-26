2019-10-26T17:43:28+03:00
Общество

Захарова: Вся американская система пыталась «сломать» Бутину

По словам представителя МИД, планы Вашингтона провалились из-за того, что россиянку поддерживали и помогали дипломаты и соотечественники [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова заявила, что американская система пыталась «сломать» БутинуЗахарова заявила, что американская система пыталась «сломать» БутинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За освобождение россиянки Марии Бутиной, осужденная США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, стоит огромная работа дипломатов и юристов. В то время как вся американская система пытала «сломать» девушку. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова,

«Здесь был важен конкретный результат. Нужно было все. Нужно было оказывать юридическую поддержку, моральную поддержку. Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», - цитирует её ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в тюрьме девушка не сломалась благодаря поддержке и пониманию того, что за ней «стоит страна, люди, организации, представители как власти, так и гражданского общества».

Напомним, Бутина вернулась на родину субботу, 26 октября. В аэропорту «Шереметьево» ее встречали журналистов и отец. Бутина вместе с папой поблагодарили за помощь и поддержку российских дипломатов, адвокатов и соотечественников. В свою очередь Министерство юстиций США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против девушки.

Мария Бутина встретилась с отцом после 15 месяцев в американской тюрьме.Мария Захарова также не смогла сдержать слез при встрече (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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