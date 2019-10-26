2019-10-26T18:23:09+03:00
Политика

Эрдоган пригрозил новой военной операцией, если курды не покинут приграничную зону

Курдские формирования должны отойти на 30 километров от границы с Турцией до 29 октября
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган пригрозил новой военной операцией, если курды не покинут приграничную зонуЭрдоган пригрозил новой военной операцией, если курды не покинут приграничную зонуФото: REUTERS
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Анкара начнет новую военную операцию, если договоренности российско-турецкого меморандума по урегулированию ситуации в Сирии не будут реализованы и курдские формирования до 29 октября не покинут приграничную зону. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара «за стол переговоров с террористами не сядет».

Отметим, турецкий лидер уже не раз грозился «продолжить сокрушать терроризм», если формирования курдов не будут выведены с указанных территорий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что на данный момент реализация меморандума идет по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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