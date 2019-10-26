В Москве эвакуировали поситителей ТЦ «Гудзон» из-за сигнала пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 18:44 2019-10-26T18:44:31+03:00

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В субботу, 26 октября, на Каширском шоссе в Москве порядка 100 человек были эвакуированы из кинотеатра в здании торгово-развлекательного центра «Гудзон». Это произошло из-за того, что в ТРЦ сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Произошло срабатывание пожарной сигнализации в зале №7 кинотеатра в ТРЦ "Гудзон" на Каширском шоссе. Администрация до прибытия спасателей вывела около ста человек», - передают РИА-Новости сообщение пресс-службы.

В МЧС сообщили, что произошло ложное срабатывание сигнализации. Прибывшие на место пожарные не обнаружили признаков возгорания. На данный момент ТРЦ «Гудзон» работает в штатном режиме.

Напомним, что три дня назад, 23 октября, пожарная сигнализация сработала в столовой в здании Совета Федерации. Здание эвакуировали. В Совфеде сообщили, что сигнализация сработала ложно и причины были быстро устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU