2019-10-26T19:08:12+03:00
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии

В ходе телефонных переговоров американский госсекретарь и глава российского МИД также обсудили двухсторонние отношения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров и Помпео обсудили ситуацию в СирииЛавров и Помпео обсудили ситуацию в СирииФото: REUTERS
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В субботу, 26 октября, в ходе телефонного разговора министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео обсудили двухсторонние отношения Москвы и Вашингтона, а также ситуацию в Сирии. Об этом сообщили МИД РФ.

В сообщении внешнеполитического ведомства уточняется, что российская сторона обращала внимание на необходимость «воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность» Сирии.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, 26 октября президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию в Сирии и подписанный российско-турецкий меморандум по урегулированию ситуации в арабской республике. Российский лидер рассказал о переговорах Москвы и Анкары в Сочи. В свою очередь глава Франции положительно оценил договоренности Турции и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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