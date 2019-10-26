СЕГОДНЯ 20:15 2019-10-26T20:15:39+03:00

Неизвестные написали на мемориале краской слово «оккупанты» на латышском языке

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В Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Монумент расположен в парке Победы на левом берегу Западной Двины.

Неизвестные оставили на мемориале надпись «оккупанты» на латышском языке.

Как сообщает агентство LETA, специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите заявила, что нет достаточно данных о конкретном нарушении. Однако уточнили, что правоохранительные органы займутся выяснением обстоятельств.

Местные националисты не раз выступали с призывами снести мемориал, возведенный в 1980-х годах. Однако в парламенте эту инициативу не поддерживали.

Напомним, весной этого года вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене на площади Шварценбергплац. Неизвестные залили фасад мемориала черной краской. Стоит отметить, что этот монумент неоднократно подвергался актам вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU