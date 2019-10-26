2019-10-26T20:15:39+03:00
В мире

В Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города

Неизвестные написали на мемориале краской слово «оккупанты» на латышском языке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям городаВ Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям городаФото: Wikimapia.org
Изменить размер текста:

В Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Монумент расположен в парке Победы на левом берегу Западной Двины.

Неизвестные оставили на мемориале надпись «оккупанты» на латышском языке.

Как сообщает агентство LETA, специалист отдела связей с общественностью Государственной полиции Симона Гравите заявила, что нет достаточно данных о конкретном нарушении. Однако уточнили, что правоохранительные органы займутся выяснением обстоятельств.

Местные националисты не раз выступали с призывами снести мемориал, возведенный в 1980-х годах. Однако в парламенте эту инициативу не поддерживали.

Напомним, весной этого года вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене на площади Шварценбергплац. Неизвестные залили фасад мемориала черной краской. Стоит отметить, что этот монумент неоднократно подвергался актам вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за массовых протестов президент Чили призвал правительство уйти в отставку
Зеленский прокомментировал свою беседу с радикалами
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
В Москве эвакуировали поситителей ТЦ «Гудзон» из-за сигнала пожарной безопасности
Эрдоган пригрозил новой военной операцией, если курды не покинут приграничную зону
Захарова: Вся американская система пыталась «сломать» Бутину
Путин и Макрон обсудили российско-турецкий меморандум по Сирии
Умер Олег Молчан, белорусский композитор «Песняров»
Минобороны Турции: меморандум по Сирии реализуются по плану
«Все было как во сне»: Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Сюткину
Эксперт назвал пять продуктов, вызывающих болезни
Мария Бутина: Единственное преступление, которое я совершила, — это не зарегистрировалась
Первая группа японских туристов отправится на Курилы 30 октября
Американские военные вернулись в Сирию из Ирака
Дмитрий Киселев стал главой Союза виноделов России
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза
Губернатор Айсен Николаев: «Строительство онкологического центра в Якутске включили в федеральный бюджет»
Мария Бутина намерена принять меры по защите своей репутации
Бутина рассказала, о чем ее спрашивали на допросах в ФБР
"Русские не сдаются": Бутина рассказала, что помогало ей оставаться сильной
Захарова опубликовала видео встречи Бутиной с отцом в Москве