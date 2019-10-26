2019-10-26T20:55:26+03:00
Экономика

В Грузии оценили запрет полетов из России в сотни миллионов долларов

Москва отменила авиасообщение между странами в начале июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Грузии оценили запрета полетов из России в сотни миллионов долларовВ Грузии оценили запрета полетов из России в сотни миллионов долларовФото: Иван ВИСЛОВ
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С начала июля, когда был введен временный запрет на полеты из России, бюджет Грузии потерял 350 миллионов долларов. Такое заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария.

«После того, как российская сторона запретила осуществление рейсов в июле месяце… за пять месяцев бюджет Грузии потерпел ущерб в размере 350 миллионов долларов. Доходы от туризма перевалили за 2 миллиарда, и это реальные деньги», - сказал глава грузинского правительства на встрече с жителями края Самегрело - Земо-Сванети, призывая их активно развивать туризм в своем регионе.

Напомним, после начала массовых антироссийских протестов в Тбилиси, российских граждан начали экстренно вывозить из страны. 8 июля из соображений безопасности президент России Владимир Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Вскоре местные бизнесмены ощутили последствия на своих кошельках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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