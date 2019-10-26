Новый вид жука был назван в честь Греты Тунберг

СЕГОДНЯ 21:22 2019-10-26T21:22:22+03:00

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Британским энтомологом Майклом Дарби признал «выдающийся вклад» молодой эко-активитски Греты Тунберг в борьбе с изменением климата и назвал новый вид маленьких жуков из семейства перекрылок в честь девушки.

Как сообщил телеканал Sky News, маленький жук Nelloptodes gretae длиной меньше миллиметра с двумя подвижными усиками, но без глаз и крыльев.

«Я выбрал такое название, потому что был невероятно впечатлен работой юной активистки и хотел подчеркнуть ее выдающийся вклад в дело привлечения внимания к проблемам природозащиты», - рассказал ученный.

Новый вид жука был назван в честь Греты ТунбергФото: Twitter.com

Как писал сайт kp.ru, шведская активистка в своем выступлении с трибуны ООН заявила обратилась к мировым лидерам и заявла, что своими пустыми обещаниями они украли у нее мечты и детство. Тунберг предупредила политиков, что новые поколения будут «пристально следить» за их действиями. Стоит отметить, что не все готовы признать ее вклад в защиту климата. Так 16 октября, на информационном табло аэропорта Одессы высветилось нецензурное обращение на английском в адрес девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU