Движение на зеленой ветке московского метро было восстановлено
На участке Замоскворецкой линии метро Москвы было восстановлено движение поездов, прерванное из-за человека на путях
«Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) от «Автозаводской» до «Белорусской» восстановлено и вводится в график», - сообщается в Twitter столичной подземки.
В своем сообщение метро Москвы напомнило о необходимости соблюдения правил пользования подземкой и обратило внимание на то, что спускаться на пути метрополитена «категорически запрещено».
Как сообщалось ранее, в субботу, 26 октября, «из-за человека не пути» поезда не ходили от станции «Автозаводской» до «Белорусской». В обратном направление движение осуществляется с увеличенными интервалами.
Напомним, в июле на станции Октябрьская московского метро мужчина упал на пути и ему оторвало руку. Движение по одному из направлений на кольцевой линии подземки было временно остановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU