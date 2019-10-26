2019-10-26T22:14:56+03:00
Общество

Движение на зеленой ветке московского метро было восстановлено

На линии от «Автозаводской» до «Белорусской» было прервано движение поездов из-за человека на путях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Движение на зеленой ветке московского метро было восстановленоДвижение на зеленой ветке московского метро было восстановленоФото: Михаил ФРОЛОВ
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На участке Замоскворецкой линии метро Москвы было восстановлено движение поездов, прерванное из-за человека на путях

«Движение поездов на Замоскворецкой линии (2) от «Автозаводской» до «Белорусской» восстановлено и вводится в график», - сообщается в Twitter столичной подземки.

В своем сообщение метро Москвы напомнило о необходимости соблюдения правил пользования подземкой и обратило внимание на то, что спускаться на пути метрополитена «категорически запрещено».

Как сообщалось ранее, в субботу, 26 октября, «из-за человека не пути» поезда не ходили от станции «Автозаводской» до «Белорусской». В обратном направление движение осуществляется с увеличенными интервалами.

Напомним, в июле на станции Октябрьская московского метро мужчина упал на пути и ему оторвало руку. Движение по одному из направлений на кольцевой линии подземки было временно остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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