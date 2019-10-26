Военная полиция России провела патрулирование на севере Сирии

СЕГОДНЯ 23:07 2019-10-26T23:07:16+03:00

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В субботу, 26 октября, в рамках российско-турецкого меморандума военная полиция Вооруженных сил России провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Алексей Бакин

«26 октября колонны российской военной полиции осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак — Кобани — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька», — сказал генерал-майор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что маршрут от Камышли до Маталы является новым и его протяженность в обе стороны превысили 210 километров.

Напомним, патрулирование сирийско-турецких границ началось 23 октября. В рамках подписанного в Сочи меморандума, российские военные «содействуют выводу войск КОС на 30 километров от границы», из Манбиджа и Таль Рифа. В пятницу, 25 октября в Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739637" frameborder="0"></iframe> Первая колонна российской военной полиции патрулирует вдоль сирийско-турецкой границы.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU