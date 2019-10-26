СЕГОДНЯ 23:29 2019-10-26T23:29:32+03:00

«Попирать ногами память»: в ТЦ в Казахсстане пол выложили из обломков надгробных памятников Фото: соцсети

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В новом торговом доме «Алем» в Казахстане в городе Усть-Каменогорск пол выложили из фрагментов надгробных плит. В то время как местные жители негодуют, в администрации ТЦ заявили, что не разглядели материал из-за пыли.

«В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ», — передает агентство YK-news.kz заявление администрации ТД «Алем».

В управлении полиции города Усть-Каменогорска сообщили, что проводят проверку по факту действий подрядчика при строительстве. Правоохранительные органы проверят сообщение о «вандализме».

За осквернение памятников в Казахстане может грозить штраф в размере до 160 месячных зарплат, общественные работы на 160 часов или арест до 40 суток.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о малолетних вандалах, которые разрушили десятки памятников на кладбище в селе Приморского края

ИСТОЧНИК KP.RU