2019-10-27T00:02:04+03:00
Происшествия

Во Вьетнаме умерла пожилая россиянка

Местные моряки нашли тело женщины на пляже, причины смерти устанавливаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Местные моряки нашли тело женщины на пляжеМестные моряки нашли тело женщины на пляжеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вьетнамской провинции Биньтхуан умерла туристка из России. Пожилую женщину без сознания нашли на пляже Хам Тьен местные моряки и тут же вызвали «Скорую», несчастную доставили в больницу, однако она была уже мертва.

Об этом со ссылкой на правоохранительные органы провинции сообщает газета VN Express. Издание уточняет, что погибшая – 71-летняя россиянка по имени Любовь Котельникова, в курортный город Муйне она приехала с друзьями.

Отмечается, что тело пенсионерки моряки нашли в субботу, 26 октября, в 16:30 по местному времени (12:30 мск). По словам одного из региональных чиновников, пока не установлено, умерла ли отдыхающая от теплового удара или утонула. Обстоятельства и причины смерти нашей соотечественницы выясняются, полиция начала расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября в Муйне утонул 46-летний турист из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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