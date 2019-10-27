Иран выразил сожаление в связи с гибелью людей в Ираке
В МИД Ирана выразили глубокое сожаление по поводу последних событий в Ираке, где в результате массовых протестов и беспорядков погибли десятки людей, пострадали тысячи.
«Мы уверены, что правительство и народ Ирака смогут справиться с текущими проблемами и двигаться дальше с целью развития страны», - сказал официальный представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави.
При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран «поддерживает ясно изложенные требования народа Ирака, а также заявления религиозных авторитетов и премьер-министра страны Адель Абделя Махди». По словам Мусави, его страна всегда готова помочь «братскому соседнему государству» в критический момент, передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, 25 октября в Багдаде и других иракских городах после недельного затишья возобновились антиправительственные митинги. В результате столкновений демонстрантов с полицией за два дня протестов погибли 63 человека, около 2,6 тысяч получили ранения.
Напомним, массовые народные протесты в Ираке начались 1 октября. Люди вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Аделя Абдель Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей.
ИСТОЧНИК KP.RU