2019-10-27T05:33:30+03:00
В мире

Премьер Ирака приказал направить против протестующих в Багдаде спецназ

Жертвами противостояния демонстрантов и силовиков стали десятки людей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За два дня протестов в Ираке погибли более 60 человек, около 2,6 тысяч пострадалиЗа два дня протестов в Ираке погибли более 60 человек, около 2,6 тысяч пострадалиФото: REUTERS
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Премьер Ирака Адель Абд аль-Махди решил бороться с массовыми народными протестами в стране с помощью спецназа и приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в силах безопасности.

Собеседники издания рассказали, что глава кабмина поручил командующему иракской контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы покончить с манифестациями в столице.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые народные протесты в Ираке начались 1 октября. Жители Багдада и других крупных иракских городов вышли на улицы, требуя отставки правительства премьера Махди, улучшения условий жизни и медицинского обслуживания, борьбы с коррупцией и безработицей. Тогда погибли 113 человек, в столице ввели комендантский час.

А в пятницу, 25 октября, после недельного затишья антиправительственные митинги возобновились. В результате столкновений демонстрантов с полицией за два дня протестов погибли 63 человека, около 2,6 тысяч получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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