Создатели хоррор-квеста пообещали 20 тысяч долларов прошедшему девятичасовую игру

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-27T07:23:37+03:00

Испытания можно проходить в одиночку или в команде из двух человек Фото: Кадр видео

Еще ни один человек не смог пройти все испытания «Дома с приведениями» Расса Мак-Кейми

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Создатель квеста «Дом с приведениями» пообещал отдать 20 тысяч долларов тому, кто сможет пройти игру до конца. Раньше это не удавалось никому: кто-то проваливал испытания, кто-то уходил добровольно. Порой игроков просто дисквалифицировали. В «Доме с привидениями» нельзя ругаться матом, трогать или бить реквизит. Создатели хоррора оставляют за собой право пугать гостей любым образом, даже используя гипноз.

Автор квеста утверждает, что пока никто не проходил дальше «стартовых часов». Это самое начало испытания, сообщает MovieWeb.

Плата за вход в этот страшный дом небольшая – пакет корма для пяти собак, которые охраняют поместье. Но билета мало. От участника требуется сдать тест на наркотики, подписать документы на согласие в испытании – всего 40 листов, сдать экзамен на физподготовку и записать двухчасовое видео о своей готовности.

По версии Мак-Кейми, чтобы пройти все испытания дома от начала до конца, уйдет девять часов. Вариантов у участников два – проходить в одиночку или в команде из двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU