В Японии из-за тайфуна почти 4,5 тысячи человек не могут вернуться в свои дома

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-27T08:06:07+03:00

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Тайфун «Хагибис» оставил без домов 4,5 тысячи японцев. Данные о последствиях стихии опубликовали на сайте правительства страны. Люди остаются в эвакуационных центрах потому что им оказалось некуда возвращаться – дома либо разрушены, либо повреждены.

Особенно сильный ущерб тайфун нанес в Фукусима, Ибараки и Иватэ – в общей сложности в 21 префектуре. Уничтожено и сильно повреждено больше 77 тысяч жилых домов.

"Хагибис" стал самым мощным тайфуном за последние 60 лет в Японии. Властям страны пришлось провести масштабную. эвакуацию, чтобы спасти население - вывезено свыше 11 миллиона человек. Но избежать жертв не удалось. Пострадало около 400 человек. В списке погибших - свыше 80 японцев.

Стихия уничтожила дома, школы, больницы, парализовала движение общественного транспорта на земле и в воздухе - тайфун парализовал работу аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU