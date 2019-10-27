В КНДР попросили США не пользоваться «дружбой Трампа с Ким Чен Ыном»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-27T08:34:17+03:00

Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе считает, что американцы намеренно тянут время, чтобы не проводить переговоры

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В КНДР обвинили США в желании оттянуть время, чтобы не проводить переговоры о регулировании ситуации на Корейском полуострове. Делают это американцы, по мнению председателя комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль, используя «дружбу Трампа с ким Чен Ыном».

Ранее президент США хвалился перед журналистами, что с его приходом к власти отношения с Северной Кореей улучшились. Раньше глава КНДР вообще не отвечал на звонки от американского лидера – Тармп намекнул на провальные переговоры Барака Обамы с Ким Чен Ыном.

- США серьезно ошибаются, надеясь мирно пережить конец нынешнего года путем использования тесных личных отношений между своим президентом и председателем Госсовета КНДР для тактики затягивания времени, - приводит текст обращения Центральное телеграфное агентство Кореи.

Американцам напомнили, что отношения глав стран – частный вопрос, и вообще это не гарантия «обострения корейско-мериканских отношений». В КНДР напомнили известную в стране пословицу, что нет вечного врага, ни вечного друга. И выразили надежду, что не придется вносить в эту фразу изменения, когда «есть вечный врач, но не вечного друга».

ИСТОЧНИК KP.RU