Бывший депутат Верховной Рады предрек Украине удар по экономике

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-27T08:51:26+03:00

На Украине обеспокоены, что из-за российского угля, труд местных горняков будет менее востребован Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Экс-депутат Веровной Рады Евгений Мураев сообщил, что энергетический сектор экономики Украины ждет удар. Причиной станет, по его мнению, разрешение закупать российский уголь. Таким образов труд украинских горняков окажется невостребованным, что приведет к сокращению рабочих мест и зарплат.

- Понятно, что на территории Российской Федерации уголь добывается в большей степени карьерным способом – он в себестоимости дешевле – и, конечно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности, - сказал он, выступая в качестве гостя программы «НАШ». Эфир опубликован в YouTube.

Ранее российское правительство вводило запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Что касается угля, то поставки по сравнению с 2018 годом, существенно сократились - больше, чем на 85 процентов. Причиной стали санкции в отношении Незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU