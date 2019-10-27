Четыре человека погибли при обрушении угольной шахты в Китае

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-27T09:49:41+03:00

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В Китайской провинции Сычуань в субботу 26 октября произошло обрушение угольной шахты. ЧП случилось, когда рабочие укрепляли потолок. Под землей находились семь человек. Сразу после того, как поступил сигнал, на место выехали спасатели. Достать удалось пять человек, четверо из них были мертвы. Пострадавшего доставили в больницу.

- Два человека числятся пропавшими без вести, - приводит заявление правительства уезда Гулинь городского округа Лучжоу РИА Новости.

Работы на месте обрушения продолжаются.

Похожий случай произошел в феврале 2019 в Индонезии - тогда под завалами оказались 60 человек. Прибывшим на место ЧП спасателям удалось спасти 13 человек. В Грузии из-за деформации стен в 2018 году тоже обрушилась шахта - шесть человек погибли. Следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU