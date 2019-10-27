2019-10-27T10:43:11+03:00
Общество

Диетологи назвали главные ошибки в питании детей

Испанские врачи проанализировали, чем родители кормят детей и составили список рекомендаций
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самый популярный детский завтрак диетологи называют самым вреднымСамый популярный детский завтрак диетологи называют самым вреднымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Диетологи из Испании Айтор Санчес и Люсия Мартинес провели исследование и выяснили, чем и как родители кормят детей. О своих выводах они рассказали изданию La Vanguardia. Сюрпризом не стало, что современным детям дают мало не переработанной пищи – овощей и фруктов.

Но ученые уверены – 95 процентов продуктов, предназначенных для детей, вредны для их здоровья. Это касается готовых пюре для совсем маленьких детей, детских каш, всего, что имеет маркировку «для детей».

- Это очень сладкие продукты с текстурой, которая всегда одинакова, - говорит диетолог.

Ребенок не имеет возможности изучать еду, понимать, что она неоднородная, если есть только пюре или кашу в виде того же самого пюре. Дети постарше становятся зависимы от «покупных» продуктов. Хотя производитель и обещает, что йогурт или батончик разработаны специально для детей. Испанские ученые приводят в пример японцев, где на законодательном уровне контролируют выпуск такой продукции. В Чили пошли еще дальше – там запретили производителям «дарить» с едой игрушки.

- Мы идем в супермаркет и в качестве награды позволяем ему взять конфету. Или в ресторане, если вы не сильно обеспокоены, мы разрешим вам съесть мороженое. Мы награждаем их нездоровой пищей и наказываем их здоровой пищей, - говорят ученые.

Сказывается отсутствие культуры здорового питания у самих родителей. Когда они едят одно, а ребенка пытаются накормить другим. Ругают диетологи родителей, пытающихся спрятать брокколи или сельдерей в другую, более «вкусную» еду. Так у ребенка не сформируется представление о правильном питании.

- Если вы не можете обойтись без печенья, у вас есть большая проблема с едой дома. Самый популярный детский завтрак в нашем контексте является синонимом плохого завтрака: детское печенье , сладкое какао, хлопья ...

ИСТОЧНИК KP.RU

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