Аналитики назвали столицы с самым дешевым такси до аэропорта
Составлен рейтинг городов по стоимости такси от аэропорта до столицы. Данные по 140 странам мира проанализировали аналитики портала momondo.ru. В расчет брали стоимость, указанную на официальном сайте аэропортов. В среднем такая поездка обойдется туристу в 25 евро, около 1700 рублей.
Дешевле всего прокатиться по указанному маршруту в Ташкенте – 142 рубля, приводит данные исследователей РИА Новости. В тройку лидеров также входит Душанбе -213 рублей, и Катманду — за 285 рублей.
Москва оказалась примерно в середине списке на 55 месте. Туристу придется заплатить за такси до города 20 евро, почти 1,5 тысячи рублей. Ранее тариф московских таксистов, которые возят туристов до аэропорта, вошел в десятку самых дорогих. Столько же стоит проезд в Абу-Даби, Сингапуре и Веллингтоне.
Дороже всего доехать их аэропорта до центра в Токио. Международный аэропорт находится в 70 километрах от столицы, поэтому тариф на такси достаточно высокий – в среднем пассажиры платят около 14 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU