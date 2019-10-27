Аналитики назвали столицы с самым дешевым такси до аэропорта

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-27T11:01:53+03:00

В среднем по миру поездка от воздушной гавани до центра стоит 1700 рублей

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Составлен рейтинг городов по стоимости такси от аэропорта до столицы. Данные по 140 странам мира проанализировали аналитики портала momondo.ru. В расчет брали стоимость, указанную на официальном сайте аэропортов. В среднем такая поездка обойдется туристу в 25 евро, около 1700 рублей.

Дешевле всего прокатиться по указанному маршруту в Ташкенте – 142 рубля, приводит данные исследователей РИА Новости. В тройку лидеров также входит Душанбе -213 рублей, и Катманду — за 285 рублей.

Москва оказалась примерно в середине списке на 55 месте. Туристу придется заплатить за такси до города 20 евро, почти 1,5 тысячи рублей. Ранее тариф московских таксистов, которые возят туристов до аэропорта, вошел в десятку самых дорогих. Столько же стоит проезд в Абу-Даби, Сингапуре и Веллингтоне.

Дороже всего доехать их аэропорта до центра в Токио. Международный аэропорт находится в 70 километрах от столицы, поэтому тариф на такси достаточно высокий – в среднем пассажиры платят около 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU