2019-10-27T11:53:39+03:00
Общество

Ученые выяснили, что во время интенсивных тренировок нужно есть картофельное пюре

Спортсменам это блюдо может заменить «углеводный гель»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В эксперименте участвовали велосипедистыВ эксперименте участвовали велосипедистыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Университете Иллинойса провели исследование, как на организм спортсменов влияет картофельное пюре. Испытуемых разделили на три группы. Первая ела во время интенсивных тренировок пюре. Вторая –«углеводный гель», который спортсмены часто покупают в магазинах спортивного питания. Третья – только воду.

- Картофель является достойной альтернативой для спортсменов, потому что он представляет собой экономически эффективный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов, -приводит результаты исследования Николаса Бурда пресс-служба университета.

Участникам эксперимента нужно было в неделю проезжать 267 километров. Каждое испытание длилось 120 минут. Затем ученые измеряли уровень глюкозы в крови, температуру тела спортсменов и желудочно-кишечные симптомы.

- Мы не обнаружили различий между показателями работы велосипедистов, которые получали углеводы, употребляя картофель или гели, - сказано в результатах исследования.

Единственное, у тех, кто ел картошку, было вздутие живота. Но это ученые связывают с перееданием – в пюре оказалось сложно себя ограничить даже спортсменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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