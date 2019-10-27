2019-10-27T13:19:33+03:00
В мире

На выпускном балу в Техасе неизвестный застрелил двух студентов и ранил десятерых

ЧП произошло в ночном клубе, куда пошли отмечать получение дипломов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поиски преступника продолжаютсяПоиски преступника продолжаютсяФото: REUTERS
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В Техасе на выпускном балу произошел массовый расстрел. Как сообщает телеканал Fox News студенты из университета Texas A&M Commerce University). Праздновали 27 октября получение дипломов. Из основного кампуса они переместились в местный ночной клуб, где и произошло нападение. В полиции штата подтвердили факт нападения. Известно о двух убитых. Ранения получили больше десятка человек.

Журналист телеканала передает, что преступнику удалось скрыться. Его поисками занимаются полицейские. Предполагается, что нападавший использовал винтовку калибра 227. Его мотивы неизвестны.

В СМИ появилось видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как молодежь бежит в панике из клуба. На улице лежат раненные и убитые.

В полиции уточняют, что все произошло не на территории университетского городка.

- Растет паника, поскольку все продолжают говорить, что на территории вуза есть активный стрелок. Мы пытаемся объяснить - нет опасности, - опубликовала комментарий пресс-служба вуза.

Стрельба на выпускном балу в Техасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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