Экс-глава МИД Украины заявил, что «даже Чебурашка» понимает проблему с формулой Штайнмайера

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-27T14:01:38+03:00

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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин решил написать пост в твиттер о формуле Штайнмайера. Сделал это в свойственное ему манере необычно. Он написал, что даже «мультяшный Чебурашка» понимает проблемы этого договора.

- Общество также имеет право понимать цену и риски разведения, а главное, почему это выдвигается РФ как условие Нормандского саммита, - написал бывший политик.

Климкин добавил, что «Россия ничего просто так не делает». Самого политика на Украине коллеги называли "позором украинской дипломатии". Претензии у депутатов Верховной рады были как к результатем работы министра, так и к его внешнему виду. Не смог Климкин избежать конфликта и с президентом Владимиром Зеленским. Будучи министром, он, без согласования с главой государства, ответил на ноту о статусе задержанных моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU