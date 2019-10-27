Месси признался, что мечтает поиграть в чемпионате Аргентины

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-27T14:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси недавно признался, что мечтает поиграть в Аргентине, но его семья против. Прежде всего дети.

«У меня есть мечта сыграть за «Ньюэллс» в Аргентине, но у меня есть семья, трое детей, я живу в месте, которое дало мне все, где я умиротворен и могу обеспечить детям прекрасное будущее. Мы думаем об этом, а не о моем желании поиграть в Аргентине» - рассказал Месси телеканалу Tyc Sports.

«Я постараюсь договориться с семьей, но сегодня мне нужно убеждать и детей. У Тиаго здесь друзья, и он очень недоволен, когда нам нужно куда-то ехать. Когда мы проводим месяц в Аргентине, он хочет поскорее вернуться к друзьям. Все сложно», – приводит его слова издание.

Месси не устает подчеркивать, что переход в аргентинский клуб – мечта детства, которая, вполне возможно, так и останется не свершившийся, ведь в настоящий момент он играет за «Барселону» и никуда не собирается оттуда уходить в настоящий момент.

ИСТОЧНИК KP.RU