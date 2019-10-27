Боец ММА вцепился в ногу судьи из-за проигрыша
Во время турнира Bellator 232 боец набросился на рефери. Маркусу Сурину не понравилось то, что победу судья отдал сопернику. Во втором раунде соперник американца, Девин Пауэлл провел удушающий прием. Сурин лежал в захвате, но не сдавался, он подвал судье знаки что не нужно останавливать бой. Но и Пауэлл отступать не был намерен. Видя превосходство одного из спортсменов, рефери остановил бой и отдал победу Девину Пауэллу.
Такое решение судьи разозлило американского спортсмена и он накинулся на рефери. Правда, вцепился почему-то в ногу. Чтобы освободить судью, ему на помощь поспешили коллеги.
Это поражение стало вторым для бойца ММА за всю спортивную карьеру. Десять раз до этого он получал звание победителя, и рассчитывал, что бой в Анкасвилле принесет ему 11 победу.
Видео нападения опубликовали в группе интаграм организаторы боя Bellator MMA.
ИСТОЧНИК KP.RU