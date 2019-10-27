Боец ММА вцепился в ногу судьи из-за проигрыша

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-27T14:56:30+03:00

Маркус Сурин решил провести удушающий прием, но не тому и не за ту часть тела

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Во время турнира Bellator 232 боец набросился на рефери. Маркусу Сурину не понравилось то, что победу судья отдал сопернику. Во втором раунде соперник американца, Девин Пауэлл провел удушающий прием. Сурин лежал в захвате, но не сдавался, он подвал судье знаки что не нужно останавливать бой. Но и Пауэлл отступать не был намерен. Видя превосходство одного из спортсменов, рефери остановил бой и отдал победу Девину Пауэллу.

Такое решение судьи разозлило американского спортсмена и он накинулся на рефери. Правда, вцепился почему-то в ногу. Чтобы освободить судью, ему на помощь поспешили коллеги.

Это поражение стало вторым для бойца ММА за всю спортивную карьеру. Десять раз до этого он получал звание победителя, и рассчитывал, что бой в Анкасвилле принесет ему 11 победу.

Видео нападения опубликовали в группе интаграм организаторы боя Bellator MMA.

bellatormma Боец ММА напал на судью

ИСТОЧНИК KP.RU